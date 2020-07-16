İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilyurt Belediyespor Emrah Tuncel ile yeni sözleşme yapmadı

TFF 3.

Lig 3.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, tecrübeli kalecisi Emrah Tuncel ile yeni sezon için yeniden anlaşma yapmadı.


Ligin tescil edilmesiyle 30 puanla 15. sırada sezonu tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarının startını verdi. Bu doğrultuda iç ve dış transferde şuana kadar 6 isimle anlaşan Malatya ekibi, kale konusunda da kararını verdi. Turuncu Yeşilliler, tecrübeli eldiven Emrah Tuncel ile yeni sezon için yeniden sözleşme yapmadı. Tuncel, sosyal medya hesabından ayrılık haberini duyurarak, “Yeşilyurt Belediyespor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Allah herkesin gönlüne göre versin” ifadelerini kullandı.


Emrah Tuncel, bu sezon ligde oynanan Diyarbekirspor müsabakasının son dakikasında kornerden gelen topa iyi yükselerek attığı golle takımının 1 puan almasında pay sahibi olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.