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Yeşilyurt Belediyespor geriye düştüğü maçı çevirdi

TFF 3.

Lig 3. Grup'un 19. haftasında sahasında Manisa ekibi Somaspor'u konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak küme kalma adına hayati önemde bir 3 puanın sahibi oldu.


Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada Necati Selçuk'un yönettiği maçta, Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini 67. dakikada Sefa Korkmaz, 81'de ise penaltıdan Vedat Erçin kaydetti. Somaspor'un tek sayısı ise 28. Dakikada Nurettin Çağlar'dan geldi. Konuk takım Somaspor'dan Melih Şencan 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


Güçlü rakibini yenerek puanını 19'a yükselten Yeşilyurt Belediyespor, ligde kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin 20. haftasında deplasmanda Darıca Gençlerbirliği ile karşılşacak.

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