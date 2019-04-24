Yeşilyurt Belediyespor ikinci turda Ağrı 1970 Spor ile karşılaşacak

Bölgesel Amatör Futbol Ligi Play-Off Müsabakalarının fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı. İlk turu maç yapmadan geçirecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 2.tur maçında Ağrı 1970 Spor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın nerede ve kaçta oynanacağı ise daha sonra açıklanacak.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olan 11 takımın katıldığı eşleşmeler belli oldu. Kura çekiminde Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor'u kulüp sportif direktörü Burak Açil ve kulüp malzemecisi Ahmet Çatar temsil etti. İlk turu Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile birlikte Kocaeli Derincespor ve Ağrı 1970 Spor maç yapmadan BAY olarak geçirecek.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 2.tur maçında Ağrı 1970 Spor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın nerede ve kaçta oynanacağı ise daha sonra açıklanacak.

Bölgesel Amatör Lig Play-Off programı ise şöyle:

"1.Kademe 4-5 Mayıs, 2.Kademe 11-12 Mayıs, 3.Kademe maçları ise 18-19 Mayıs tarihlerinde oynanacak."

Kura sonrası konuşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Dursun Sucu, bu aşamadan sonra rakibin isminin çok önemli olmayacağını, şampiyon takımların mücadelesinde daha az hata yapanın ipi göğüsleyeceğini ifade etti. İlk turu BAY geçmelerinin avantajlarının ve dezavantajlarının olduğunu belirten Sucu, “Açıkçası bir ilk turdan itibaren katılmak isterdik ancak hayırlısı buymuş. Bu saatten sonra rakip şu olmuş, bu olmuş çokta önemli değil. Neticede şampiyon takımların mücadele edeceği bir organizasyon. Ben bu anlamda takımımıza sonuna kadar güveniyorum. İnşallah işi ilk maçta bitireceğiz. Tüm takımlar için hayırlısı olsun” diye konuştu.