Yeşilyurt Belediyespor işi sıkı tutuyor

Grubu birinci tamamladıktan sonra 3.Lige Yükselme Play-Off maçlarına odaklandık. Henüz hiçbir şey bitmedi, zorlu Play-Off maçları bizi bekliyor. Hazırlıklarımızı büyük bir ciddiyet ve disiplinle yaparak, rehavete girmeden oynayacağımız zorlu final maçlarını kazanma hesapları yapıyoruz” dedi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2018-2019 Sezonu 2.Grubu 65 puanla lider tamamlayarak 3.Lige Yükselme Play-Off maçlarına katılma hakkını elde eden Yeşilyurt Belediyespor'da Kulüp Yönetimi play-off maçlarında kazaya uğramamak için işi sıkı tutuyor.

5-0'lık galibiyetle sonuçlanan Ulalar Belediyespor maçından sonra ilk olarak Teknik Direktör Hayati Palancı ile görüşen daha sonra kendi içinde durum değerlendirmesi yapan Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yönetimi, 3.Lige Yükselme Play-Off maçlarından başarılı sonuçlarla ayrılıp, asıl hedef olan 3.Lige yükselme planlarını hayata geçirmek adına düğmeye bastı.

2.Grup'ta elde edilen şampiyonlukla hiçbir şeyin bitmediğini ifade eden Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Kadircan Esen, “Ulalar Belediyespor önünde alınan 5-0 galibiyetin ardından grup şampiyonluğuna ulaşmanın bir yandan mutluluğunu yaşarken diğer taraftan 3.Lige yükselmek için oynayacağımız birbirinden zorlu final maçlarına odaklandık. Henüz hiçbir şey bitmedi.Ulalar maçından sonra kendi içimizde hemen durum değerlendirmesi yaparak 3.Lige Yükselme Play-Off maçları için planlarımızı ve çalışmalarımıza ağırlık verdik. Yeşilyurt Belediyespor'un 3.Lig hedefini hayata geçirmesi için sezon başından beri başta Belediye Başkanımız Mehmet Çınar olmak üzere Yönetim Kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve maçlarda bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımızla çok büyük emek verdik, gayret gösterdik. Grup şampiyonluğunu çok büyük mücadeleler vererek kazandık, açıkçası tırnaklarımızı kazıya kazıya bugünlere kadar geldik.Gece gündüz demeden çalışarak, inanarak, camiamızla kenetlenerek geldiğimiz bugünlerin ardından 3.Lige Yükselme Play-Off maçlarında her hangi bir kazaya uğramamak adına işimizi ciddiyetle, büyük bir disiplinle sürdürmekteyiz. Şu dönemde her hangi bir rehavet ortamı bizi hiç arzu etmediğimiz bir noktaya götürebilir, onun için dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Geçmişte bu tür durumların acısını yaşayan çok sayıda kulübümüz var, rehavete girmek veya her şey bitti diye bakmak bizi kötü bir sonuca ulaştırabilir. Sadece 3.Lige çıkabilmek için grup maçlarını geçtik, önümüzde oynayacağımız zorlu maçlar bulunmaktadır. Bugüne kadar ki emeklerimizi, gayretlerimizi ve çabamızı 3.Lige yükselerek taçlandırmak istiyoruz. Sezon başından bugüne kadar verdiğimiz emeklerin ve gayretlerin boşa gitmemesi, mücadelemizin sonunca ulaşması için oynayacağımız maçın son anına kadar ciddiyeti elden bırakmayacağız. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz ciddi ve disiplinli duruşu, sahiplenmeyi ve kenetlenmeyi daha güçlü hale getirip, play-off maçlarına odaklandık” şeklinde konuştu.

3.Lige Yükselme Play-Off maçlarının fikstür çekiminin 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da yapılacağını ifade eden Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Kadircan Esen, “ Ulalar Belediyespor maçından sonra play-off'ta ki ilk tur kura çekimine odaklandık. İlk maçları maç yapmadan geçirebilir ya da bir takımla eşleşebiliriz. Biz bütün planlamalarımızı bu doğrultuda sürdürmekteyiz. Gruplarında önemli başarılar elde etmiş takımların katılacağı play-off maçları her açıdan zorlu ve çetin geçecek. Biz işimizi sıkı tutuyoruz. Geçmişte bu tür atmosferleri yakından yaşayan, alanında tecrübeli bir oyunculuk ve antrenörlük deneyimi olan Teknik Direktörümüz Hayati Palancı'nın yanı sıra bu tür play-off maçlarında ne yapılması gerektiğinin farkında olan futbolcularımız play-off maçlarının ne kadar zor geçtiğinin farkındalar, onlarda buna göre hazırlıklarını sürdürecekler. Biz teknik ekibimize ve futbolcularımıza sonuna kadar inanıyoruz. Çünkü bugüne kadar çok büyük emek ve gayret verdiler, onlarında en büyük arzusu Malatya'ya 3.Lig kupasını getirmektir. Play-Off'a gelen takımları hepsi güçlü ve iyi takımlar, onlar bizi biliyor bizde onları. İşini ciddi yapan, iyi hazırlanan, rehavete girmeyen takımlar 3.Lige çıkacak. Biz kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz, 26 hafta boyunca ortaya koyduğumuz mücadeleyi play-off maçlarına taşıyarak 3.Lig biletini alan takımlar arasında yer almak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi yine en büyük desteği taraftarlarımızdan alacağız. Bizleri bugüne kadar hiç yalnız bırakmayan, takımın 12 nci gücü olan taraftarlarımızın destekleriyle inşallah Malatya'ya ikinci bir profesyonel takım kazandırmak için hazırlıklarımızı büyük bir disiplinle sürdürmekteyiz” diye konuştu.