İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilyurt Belediyespor kamptaki ilk hazırlık maçını kazandı

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3.

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3.lig temsilcisi Belediye Derincespor ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.


Ligin ilk yarısını 15 puanla 17. sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor, Antalya Belek kampı kapsamında 3. Lig 2. Grup takımı Belediye Derincespor ile hazırlık maçı oynadı. Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmayı 30. dakikada Muhammed Öztürk'ün kaydettiği golle 1-0 kazandı.


Karşılaşmada bütün futbolcularına şans verdiği belirtilen Mehmet Ak'ın takımının performansından memnun kaldığı bildirildi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor kamptaki ikinci hazırlık maçını 5 Ocak Pazar günü 3.Lig 1. Grup temsilcisi Bucaspor ile oynayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.