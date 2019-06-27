Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanlığına Orman Barman seçildi

2019-2020 sezonunda Malatya'yı 3.Ligde temsil edecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yeni Yönetim Kurulu yapılan Olağan Genel Kurulda belli oldu. Seçime tek liste halinde katılan Orhan Barman Başkanlığındaki Yönetim Kurulu, üyelerin oylarıyla göreve getirildi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen kongreye Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, spor taban birliklerinin temsilcileri, spor adamları, taraftarlar katıldı.

Divan Başkanlığını Naci Şavata'nın yaptığı Olağan Genel Kurul'da Dursun Cumali Sucu Başkanlığındaki Yönetim Kurulunun faaliyet ve denetleme raporu oy birliği ile kabul edildi. Yeşilyurt Belediyespor Kulübünün 3.Lige çıkmasından dolayı hazırlanan yeni tüzükte delegelerin oylarıyla kabul edildi.

Daha sonra yeni Başkan ve Yönetim Kurulunu belirlemek adına yapılan seçimlere tek liste halinde katılan Orman Barman Başkanlığındaki Yönetim Kurulu, oy birliği ile bu göreve seçildi.

Orhan Barman Başkanlığındaki Yönetim Kurulunda, Kahraman Kavuk, Abdullah Canpolat, Cebrail Baysılan, Numan Özcan, Tahsin Yılmaz, Veysel Dağılmışgül, Namık Gören, Ali Güzel, Çetin Aydoğan, Seyfullah Özdemir, Nusret Aslan, Nebi Yiğit, Kenan Pusa ve Basri Altuntaş yer aldı.

Kulüp Başkanlığına seçilen Orman Barman ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerine başarı dileklerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2014 yılında sadece dokuz lisanslı sporcu ile devir aldıkları Yeşilyurt Belediyespor'u beş yıl gibi kısa bir sürede bin 200'e yakın lisanslı sporcu olan, futbol takımının 3.Lige yükseldiği önemli bir kulüp hüviyetine ulaştırmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyespor'un bölgesinde saygı duyulan bir kulüp haline dönüşmesinde emeği geçenleri tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şunları söyledi:

“Öncelikle Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyor, göreve seçilen Orman Barman Başkanlığındaki Yönetim Kuruluna yeni dönem için başarılar diliyorum. 2014 yılından beri Kulüp Başkanlığımızı yapan, bu dönemde yakalanan başarı grafiğinde büyük emeği bulunan, bugün itibariyle görevi Orman Barman'a devir eden Kulüp Başkanımız Sayın Dursun Cumali Sucu başta olmak üzere, geride bıraktığımız dönemlerde görev yapan bütün yönetici, antrenör, sporcu ve kulüp çalışanlarına hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. 2014 yılında İl Özel İdarespor iken ismini değiştirdiğimiz Yeşilyurt Belediyespor, bünyesindeki bin 500'e yakın lisanslı sporcusunun yanında 3.Lige yükselen bir futbol takımıyla gurur duyulacak başarıların altına imza atan, tüm spor camiasının güvenini yakalayan, bölgesinde saygı duyulan bir kulüp yapısına dönüşmüştür. Bu aşamada emek veren, gayret gösteren herkesi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Takımımızın 3.Lige çıkması için geride bıraktığımız dönemlerde büyük emekler verildi ancak son maçlara takılıyorduk ancak bu yıl şampiyonluk sevincini yaşadık. Malatyaspor taraftarlarının ve hemşerilerimizin destekleriyle takımı 3.Lige yükselterek tarihi bir başarının altına imza atan Kulüp Başkanımızı, Hocamızı, Sportif Direktörümüzü, futbolcu kardeşlerimizi, kulüp çalışanları ve özelliklede maçlarda takımı yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza ve basın mensuplarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. 2019-2020 sezonunda Spor Toto 3.Ligde Malatya'mızı temsil edecek olan Yeşilyurt Belediyespor'umuzun bu başarısı Malatya'daki spor kültürünün gelişmesi ve ilerlemesi açısından büyük önem taşıyacaktır. Süper Ligdeki ortak değerimiz Yeni Malatyaspor'umuzun ardından profesyonel liglerde kentimizi temsil edecek ikinci takım olan Yeşilyurt Belediyespor'umuzun bu noktada sağlayacağı katkı önemlidir”

Yeşilyurt Belediyespor'un yakaladığı seviyede Yeşilyurt Belediyesinin maddi ve manevi desteklerinin çok büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Çınar, “ Kulübümüzün 3.Lige çıkmasından sonra kulübü almak isteyen yönetime girmek isteyenler oldu ancak bu kulübü bu seviyelere Yeşilyurt Belediyesi getirdi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kulübe biz sahip çıkacağız. Yeşilyurt Belediyespor, tüm Malatya'nın takımıdır. Bundan sonrada aynı tempo ve heyecanla Yeşilyurt Belediyesinin ve halkının kontrolünde olmasına karar verdik. Bugünde aldığımız karar bu yöndedir, İstanbul'dan, Ankara'dan ve hatta yurt dışından da bazı isimler yeni yönetim listesinde yer almaktadır” dedi.

Malatya ve bölgeye katkı sağlayacak olan Yeşilyurt Belediyespor'un Yeni Malatyaspor'un da alt yapısı olacağını ifade eden Çınar, “Bizler gençlere yatırım yapmak zorundayız, onlara imkanlar sunmalıyız, onlar yeter ki istesinler bizler elimizden geleni yaparız. Yeni Malatyaspor Kulübüyle sürekli istişare halinde olacağız, Kulüp Başkanımız Sayın Adil Gevrek ile sürekli görüşüyoruz. Orman Barman Başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulumuzun da bu anlamda aktif çalışmalar yapacağına inanıyorum. Bizler bir ve beraber olursak büyürüz, ayrılırsak parçalanırız. Bizler el ele verdiğimiz zaman, kenetlendiğimiz zaman nice zorlukları atlattık, tarihi başarıları yakaladık. Şimdide kenetlenme vaktidir, hem Yeni Malatyaspor'umuza hem de Yeşilyurt Belediyespor'umuza sahip çıkma zamanıdır. Yeşilyurt Belediyespor'umuzun tüm spor camiasının destekleri ve gayretleriyle yeni sezonda Malatya'ya yakışan bir performans göstereceğine, oynayacağı maçlarda en güzel sonuçları alacağına yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanlığına seçilen Orhan Barman ise yaptığı konuşmada, şahsına tevdi edilen görevden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “ Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanlığına seçilmenin onurunu yaşamaktayım. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın büyük destekleri, Kulüp Başkanımız Dursun Cumali Sucu, Teknik Direktörümüz Hayati Palancı, futbolcu kardeşlerimiz, taraftarlarımız ve basın mensuplarımızın büyük destekleriyle 3.Lige çıkma başarısı gösteren Yeşilyurt Belediyespor'umuzun yakaladığı bu başarı çıtasını daha iyi noktaya taşımak için çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Şehrimizin genç ve yetenekli sporcularını yetiştirmek, antrenörlerimizi marka değeri yapmak ve Yeni Malatyaspor Kulübümüzün alt yapısı olacak şekilde takımımızı yeni sezonda ligde kalıcı hale getirmek için şahsıma ve yönetim kurulu üyelerimize bir görev tevdi edildi. Bundan önceki yıllarda Malatya Büyükşehir Belediyespor ve Yeni Malatyaspor'un oluşum süreçlerinde Malatya futbolunun geleceği için aldığımız görevleri, üstlendiğimiz misyonlarıda göz önünde bulundurarak kulübümüzün bu geçiş sürecinde yanında olmak istedik. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a ve spor kamuoyuna şahsıma duydukları bu güvenden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kulüp Başkanlığı görevini Orhan Barman'a bırakan eski Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu da, “Özellikle Belediye Başkanlarımızın çok büyük destekleri oldu, bizlerde ailemizden ve zamanımızdan fedakarlık yaparak bu hizmetleri yapmaya çalıştık. Görev yaptığımız dönemdeki tüm yöneticiler, antrenörlerimiz, sporcularımız ve kulüp çalışanlarımızla birlikte kulübümüzü en güzel noktaya getirmek için çalıştık. Geride bıraktığımız dönem 3.Lige yükselme başarı göstermemizde ciddi destekler sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın şahsında emek ve çaba sarf eden herkese sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Sadece 9 lisanslı sporcu var iken bugün itibariyle 1.200 lisanslı sporcusu, 3.Lige yükselen futbol takımı ve farklı branşlarda üst liglere yükselen spor branşlarıyla Yeşilyurt Belediyespor'u kentimize ve ilçemize yakışan bir seviyeye getirdiğimize inanıyoruz. Bugün itibariyle görevi Orhan Barman Başkanlığındaki Yönetim Kuruluna devir ediyoruz, kendilerine başarılar diliyorum ve her zaman yanlarında ve destekçileri olacağımızı beyan ediyorum, ben bu kulübün neferiyim. İnşallah takımımızın 2.lige çıkmasına yeni yönetim kurulumuz vesile olur” diye konuştu.