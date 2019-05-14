Yeşilyurt Belediyespor kupasına kavuşuyor

3.Liginde mücadele etme hakkı elde eden Yeşilyurt Belediyespor'un şampiyonluk kupasını yarın saat 17.00'da Malatya Park AVM önünde düzenlenecek törenle alacağını söyledi.

Şampiyonluk coşkusunu taraftarlarla birlikte kutlayacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, şehir turu ve kupa törenine herkesi davet etti.

Malatya'ya yıllar sonra ikinci bir profesyonel takım kazandırmanın onurunu yaşadıklarını belirten Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, “Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2.Grubu 65 puanla şampiyon tamamlayan ardından play-off ikinci kademe maçında Ağrı 1970 Spor'u 1-0 mağlup ederek 3.Lige yükselme başarısı gösteren futbol takımımızın bu tarihi başarısını bütün hemşehrilerimizle birlikte kutlamak, sevincimizi herkesle paylaşmak adına 15 Mayıs Çarşamba günü organizasyonlar yapacağız. Evkur Yeni Malatyaspor'umuzdan sonra Malatya'yı profesyonel liglerde temsil edecek ikinci takım olma onuruna ulaşan Yeşilyurt Belediyesporumuzun teknik heyeti ile futbolcularını vatandaşlarımızla güzel ve renkli bir organizasyonda bir araya getireceğiz. Şampiyonlukta büyük emeği ve desteği bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın talimatları doğrultusunda yaptığımız toplantılar neticesinde öncelikle 15 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'de kulüp yöneticilerimiz, teknik heyetimiz ve futbolcularımızın içinde bulunacağı üstü açık otobüsümüzle şehir turu yaparak bu sevincimizin cadde ve sokaklarda yaşanmasını sağlayacağız. Büyük bir konvoy şeklinde düzenlenecek olan şehir turumuz, Yeşilyurt Belediyesi hizmet binası önünden başlayarak, Çevre Yolu, Sivas caddesi, Atatürk ve İnönü Caddesi güzergahından Malatya Park AVM önünde sona erecektir. Şehir turundan sonra şampiyonluk kupamızı teslim alacağımız kupa takdim törenimizi saat 17.00'da Malatya Park AVM önünde gerçekleştireceğiz. Bütün taraftarlarımızı şehir turu ve kupa takdim törenine davet ediyoruz. Bu tarihi başarıda desteklerini asla unutmayacağımız kıymetli hemşehrilerimizin, futbola gönül vermiş olan taraftarlarımızın katılımıyla geniş katılımlı bir kutlama etkinliğini hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Malatya'da ki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha gösterme vaktidir. Bu gururu, bu onuru, bu mutluluğu Malatya'nın tamamıyla paylaşmak istiyoruz. Malatya'mız için, Yeşilyurtumuz için, gençlerimiz için, çocuklarımız için büyük önem taşıyan 3.Lige yükselme sevincimizi tüm taraftarlarımızla birlikte yaşamak istiyoruz, gelin bu coşku ve heyecanı hep birlikte kutlayalım” diye konuştu.