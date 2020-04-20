İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilyurt Belediyespor olası başlangıç için hazır

TFF 3.

Lig 3.Grup takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sosyal izolasyon kuralları çerçevesinde antrenmanlarına devam ediyor.


Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Yeşilyurt Belediyesporlu oyuncular, olası lig başlangıca karşı kendilerini hazır tutmaya çalışıyor. Antrenmanlarını video konferans yoluyla toplu olarak yapan turuncu yeşilliler, sosyal mesafe kuralları doğrultusunda düz koşullara da başladı. Video konferans yöntemiyle takımla iletişim kuran Teknik Direktör Alaattin Gülerce'nin gruplar halinde koşu programını da günlük periyotlarla uygulattığı belirtildi.


Malatya ekibi, ligde 30 puanla 15. sırada bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.