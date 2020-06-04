Yeşilyurt Belediyespor saha çalışmaları için gün sayıyor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Gülerce, takım olarak bireysel çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Çok kısa sürede saha çalışmalarına başlayacağız. Futbolcularımızla sürekli iletişim halindeyiz. Bireysel antrenmanlarımız sürüyor" dedi.

3. Lig 3.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da futbola verilen Koronavirüs arasını futbolcular bireysel çalışmalarla geçiriyor. Ligde son oynadığı maçlardan topladığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşan Malatya ekibi, TFF'nin ligin başlangıç tarihini netleştirmesinin ardından saha çalışmalarına başlayacağı programı belirledi.

Turuncu yeşilli takımın teknik sorumlusu yaptığı açıklamada, "Hazırladığımız bireysel programlarla çalışmalarımız sürüyor. Bireysel antrenmanlarımızı video konferansla değerlendireme imkanımız oluyor. Lig takvimi netleştikten sonra programımızı belirledik. İnşallah kısa süre içerisinde saha çalışmalarımız başlayacak. Biz zaten lig her an başlayacakmış gibi çalışıyorduk. Tam saha çalışmalarına başlayacağımız hafta TFF'den başlangıç tarihi açıklaması geldi. Biz de bunu ileri bir tarihe erteledik. İnşallah en kısa zamanda hazırlıklarımız başlayacak. Hedefimiz lig araya girmeden önce yakaladığımız çıkışı sürdürmek. Kalan 6 maçımızı var " diye konuştu.