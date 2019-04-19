Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluk için kenetlendi

Grupta şampiyonluğun en büyük adayı olan Yeşilyurt Belediyespor'u, sezonun son haftasında ki Ulalar Belediyespor maçı öncesinde ziyaret ederek moral ve motivasyon desteğinde bulundular.

21 Nisan 2019 Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ulalar Belediyespor'u mağlup ederek grup şampiyonluğunu ilan edip, 3.Lige Yükselme Grup Finallerine katılmak isteyen Yeşilyurt Belediyespor'un Yeşiltepe'de yaptığı antrenmanı ziyaret eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, teknik ekip ve futbolculara kritik 90 dakika için başarı dileklerini sundular.

“Mücadelenizi ve azminizi takdirle karşılıyoruz”

Yeşilyurt Belediyespor'un sezon başından beri ortaya koyduğu duruş, mücadele ve kazanma hırsını takdirle karşıladıklarını ifade eden Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “ Yeşilyurt Belediyespor'u yakından takip ediyoruz ve sezon başından beri ortaya koyduğu mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. İnşallah Ulalar Belediyespor deplasmanından galibiyetle dönerek şampiyon olacağınıza hepimiz inanıyoruz. İnanmak başarmanın yarısıdır, o inanç ve istekte sizlerde var, bunu gösteriyorsunuz. Malatyaspor Camiası sizlerin yanındadır, herkes size inanıyor ve güveniyor. Malatya'da 3.Lig takımın olması en büyük arzumuzdur ve bu eksikliği Yeşilyurt Belediyespor bu sezon giderecektir. Yüce Rabbim hepinizin yardımcısı olsun inşallah, başarılar dilerim. Cumartesi günü bizimde Trabzonspor ile zorlu bir maçımız var, inşallah oradan güzel bir sonuçla ayrılacağız ardından sizlerde kazanacaksınız ve hafta sonunda çifte mutluluk yaşayacağız. Bizlerde maçın ardından size destek için Erzincan'da olmaya çalışacağız” diye konuştu.

“Grubu şampiyon tamamlayacağımıza inanıyoruz”

Yeşilyurt Belediyespor'un 3.Lig hayalinin bu yıl gerçeğe dönüştüreceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Belediyespor'un tek hedefi var o da; 3.Lige yükselmektir. Sezon başında hedefimizi bu doğrultuda belirledik ve bugünlere kadar geldik. Geçen hafta rakip Sarkışla Belediyespor'un mağlubiyeti, bizimde kazanmamız neticesinde grupta liderliğe yükseldik ve şampiyonluğa çok yaklaştık. Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Ulalar Belediyespor maçını da kazanarak inşallah grubu şampiyon tamamlayacağız. Pazar günkü maçta sizlere destek olmak için İlçe Kaymakamımız, Kulüp Başkanımız, bizler ve çok sayıda taraftarımızla tribünlerdeki yerimizi alacağız.Hep birlikte sizlerin yanında olup şampiyonluk coşkusunu inşallah hep birlikte yaşayacağız” dedi.

“Şampiyonluk coşkusunu inşallah hep birlikte yaşayacağız”

Toplumda birlik ve beraberliği sağlamanın yollarından bir tanesinin spor olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Kentimiz ve ilçemizde sportif aktivitelerin çoğalması, gençlerin kötü alışkanlardan uzak durması adına ciddi yatırımlar ve desteklerde bulunuyoruz. Yeşilyurt Belediyesporumz eğer bu sezon şampiyon olup 3.Lige çıkarsa hem Evkur Yeni Malatyaspor'un alt yapısı olacak, hem kentimizde hemde bölgemizde ki yetenekli oyuncuları bu çatı altında toplayacaktır.Kentimizin sportif anlamda gelişmesi ve ilerlemesi için 3.Lig takımı şart, bunu da hayata geçirecek olan sizlersiniz. Bizler sezon başından beri yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcu kardeşlerimizin yanında olduk” şeklinde konuştu.

“Sizlere inanıyor ve güveniyoruz”

Ulalar Belediyespor maçı için başarı dileklerini teknik ekip ve oyuncularla paylaşan Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, “ Çekişmeli ve heyecanlı bir lig serüveninin artık sonuna geldik. Son haftaya kadar ipler rakibinizin elindeydi, şimdi ipler sizin elinizde. Gerek Belediye Başkanlarımız, Kulüp Başkanlarımız, bizler, taraftarlarımız sizlere inanıyor ve güveniyoruz.U lalarspor ile oynayacağınız son maçı da kazanarak şampiyonluğunuzu ilan edeceğinize eminiz.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Malatya'yı ve Yeşilyurt'u en güzel şekilde temsil edeceğinize hepiniz inanıyoruz.Allah yardımcınız olsun, güç ve kuvvet versin, gönüllerimiz sizlerle” diye konuştu.

Konuşmaların ardından teknik ekip ile futbolcularla tatlı ikramında bulunuldu.