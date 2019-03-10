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Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluk yarışını sürdürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.

Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Ankas İstiklalspor'u 1-0 mağlup etti.


Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Yunus Emre Bulut yönetti.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya Gökhan Zirekli, Erhan Gözetlik, Vedat Taşdemir, İbrahim Tokay, Deniz Işık, Mehmet Güler, Harun Aytemur, Alaattin Közen, Ramazan Çavuş, Yunus Gezici ve Cemre Atmaca on biriyle çıktı.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmanın 43.dakikasında Harun Aytemur'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken, 90 dakikada başka gol olmadı ve Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmayı 1-0 kazanarak, şampiyonluk yarışını sürdürdü.

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