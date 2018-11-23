Yeşilyurt Belediyespor, Şarkışla Belediyespor maçı için kenetlendi

Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 10. haftasında deplasmanda grup lideri Şarkışla Belediyespor ile oynanacak maçın hazırlıkları sürüyor.

Grupta 22 puan toplayarak lider Şarkışla'nın en yakın takipçisi durumunda olan Malatya ekibi, kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren yenilgisiz yoluna devam eden rakibini yenerek zirveye ortak olmak istiyor.

Geçen haftada sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Ş.Urfa Belediyespor'u yenerek zirve yarışını sürdüren Hayati Palancı'nın öğrencileri, 25 Kasım Pazar günü saat: 14.00'da deplasmanda lider Şarkışla Belediyespor ile karşılaşacak.

Yeşiltepe 1 Nolu sahada çalışmalarını sürdüren BAL ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor sportif direktörü Burak Acil, takım olarak 3.Lig yolunda önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Acil, grupta 22 puanla ikinci sırada yer aldıklarını kaydederek, “3 hafta üst üste önemli maçlar kazandık. Geçen hafta sahamızda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u yenerek önemli bir galibiyet aldık. 10. haftada Şarkışla Belediyespor deplasmanına gideceğiz. Bu maçı kazanmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Takım olarak şampiyonluğa sonuna kadar inanıyoruz. Lütfen Malatyalılar da bizlere inansın ve güvensin. Burada çok değerli bir takım ortaya çıktı ve bu takım onlara layık olmaya çalışıyor” diye konuştu.