İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Gülerce'den lig değerlendirmesi

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un yeni Teknik Direktörü Alaattin Gülerce, ligi değerlendirerek, “İkinci yarının ilk maçında oynayacağımız Bayrampaşa maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un yeni Teknik Direktörü Alaattin Gülerce, ligi değerlendirerek, “İkinci yarının ilk maçında oynayacağımız Bayrampaşa maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oyuncularımın çoğunu tanıyorum ve kalitelerine inanıyorum” dedi.


TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un yeni Teknik Direktörü Alaattin Gülerce başarılı bir ikinci yarı geçirmek için çok çalıştıklarını söyledi.


Kamp yaptıkları Antalya'dan Cuma günü ayrılacaklarını ve ikinci yarının ilk maçı için İstanbul'a geçeceklerini belirten Gülerce, “Takımın başına geçeli çok bir zaman olmadı. Ancak Mehmet Ak hocamız da iyi bir takım bırakmış. Ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Burada bu kısa süre içerisinde en iyi şekilde hazırlanıp, ikinci yarının ilk maçı olan Bayrampaşa maçına güçlü bir şekilde çıkmak istiyoruz. Takımda birçok futbolcu öğrencim zaten. Kalitelerini bildiğim ve güvendiğim oyuncular. İnşallah onlarla beraber burada güzel şeyler yapıp, Malatya'ya bu mutluluğu yaşatırız” dedi.


“Takımda o havayı gördüm”


Gülerce, transferle ilgili de bilgi vererek şunları söyledi:


“Transferde 6 futbolcu alındı son olarak. Tabi transfer dönemi devam ettiği müddetçe her an her şey olabilir. Bayrampaşa maçında takımımızı daha yakından göreceğiz. Umarım ilk maçtan iyi bir sonuç alırız. Takımda o havayı gördüm. Tabi kolay olmayacak. Yeni bir teknik heyet, yeni alışkanlıklar, yeni bir süreç. Buna futbolcularımın alışması biraz zaman alabilir. Bizim amacımız bu süreyi en kısaya indirmek.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.