Yeşilyurt Belediyespor transfere hızlı başladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) takımlarından Malatya Malatya Yeşilyurt Belediyespor, golcü oyuncu Selim Dağ'ı renklerine bağladı.

Ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ikinci yarı için transfer çalışmalarına başladı.

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da gerçekleştiren turuncu yeşilliler, güç depolamaya devam ediyor. Malatya temsilcisi ikinci yarıya daha iddialı girebilmek için transfer çalışmalarına hız verdi. BAL ekibi, son olarak Yeni Amasyaspor'da forma giyen 24 yaşındaki santrafor Selim Dağ'ı kadrosuna kattı.

Futbola 2006 yılında Orduzuspor'da başlayan Selim Dağ, 2008 yılında E. Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. BAL'da 44 Malatyaspor forması da giyen Selim, attığı gollerle adından söz ettirmişti.

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren sportif direktör Burak Acil, “Transferde görüşmelerimiz devam ediyor. Selim önemli bir futbolcu ve daha önce Malatya'da oynadığı futbolla akıllara kazınmış bir isim. İkinci yarıda gücümüze güç katacak. Tabi Selim dışında da görüştüğümüz futbolcular var. Şunu söyleyebilirim, kadromuza çok iyi futbolcular dahil edeceğiz” diye konuştu.