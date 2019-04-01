Yeşilyurt Belediyespor ve Kale Gençlerbirliği, U17 Türkiye Şampiyonasına katılacak

U17 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Malatya'yı Yeşilyurt Belediyespor ile Kale Gençlerbirliği takımları temsil edecek. Yeşilyurt Belediyespor Şanlıurfa, Kale Gençlerbirliği Elazığ grubunda mücadele edecek.

2018-2019 sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 76 ilden 133 takımın katılımıyla 6'şar takımlı 18 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 4-7 Nisan, 4'er takımlı 5 grupta ise 5-7 Nisan tarihlerinde olmak üzere toplam 24 tarafsız grup merkezinde oynanacak. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Bolu, Sakarya, Kütahya, Manisa, Muğla, Burdur, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Nevşehir, Kastamonu, Çorum, Giresun, Rize ve Ardahan grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 24 takımın katılımıyla 2. kademe müsabakaları 4 merkezde oynanacak.

2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. U17 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Malatya'yı Yeşilyurt Belediyespor ile Kale Gençlerbirliği takımları temsil edecek. Yeşilyurt Belediyespor Şanlıurfa, Kale Gençlerbirliği Elazığ grubunda mücadele edecek. Şanlıurfa Grubu'nda müsabakalar 5-7 Nisan tarihlerinde oynanacak. Grup'ta Yeşilyurt Belediyespor'un yanı sıra Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş takımları yer alacak. Elazığ Grubu'nda da karşılaşmalar 5-7 Nisan tarihlerinde oynanacak. Grup'ta Kale Gençlerbirliği'nin yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl takımları mücadele edecek.