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Yeşilyurt Belediyespor yeni tesisine taşındı

TFF 3.

Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, yeni tesislerine taşındı. Yeni sezona Ankara Kızılcahamam'da hazırlanan Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlemesi yapılan yeni tesisine taşındı.


Turuncu yeşillilerin tesislerinde daha önce sentetik olarak kullanılan ve çime dönüştürülen antrenman sahaları da bulunuyor. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Takımımız yeni sezona yeni tesisimizde ve yeni antrenman sahamızda girecektir. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.


Bu arada turuncu yeşillilerde Ankara Kızılcahamam kampı sürüyor. Doğu Anadolu ekibi günde çift antrenmanla hazırlıklarına devam ediyor.

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