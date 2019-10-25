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Yeşilyurt Belediyespor zorlu deplasmandan puan hedefliyor

TFF 3.

Lig'in 10. haftasında deplasmanda İstanbul temsilcisi Halide Edip Adıvar ile karşılaşacak Yeşilyurt Belediyespor, zorlu karşılaşmadan 3 puan hedefliyor.


Mehmet Ak yönetiminde çıktığı 3 maçtan 6 puan alarak alt sıralardan kurtulma adına umutlanan turuncu-yeşilliler, ligin 10. haftasında deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a gitti. Turuncu yeşillilerde bu maçta hedefin en az 1 puan olduğu belirtilirken, yönetimin ise galibiyete ekstra prim sözü verdiği öğrenildi.


Geçen hafta sahasında Modafen'i 4-0 yenerek puanını 6 yapan ve 1 basamak yükselen Malatya ekibinde, eksik oyuncu bulunmuyor. Mehmet Ak'ın öğrencileri önlerindeki en kritik viraj olarak görülen Halide Edip Adıvar müsabakasını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.


Yarın saat 13.00'te başlayacak Halide Edip Adıvar - Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakasını Özgür Reha Alıcı yönetecek.

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