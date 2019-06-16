İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilyurt Belediyespor'a sivil yönetim

Yeni sezonda 3.

Ligde mücadele edecek Yeşilyurt Belediyespor'un sivil bir yönetime devrinin gerçekleştirileceği bildirildi.


Geçen sezon geçirdiği başarılı sezonun ardından adını 3. Lige yazdıran Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 27 Haziran Perşembe günü yapılması planlanan kongresinde iş adamlarından oluşan bir gruba devrinin gerçekleştirileceği ifade edildi.


Kulübün belediye bünyesinden çıkarılarak sivilleştirilmesi yönündeki kararın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a ait olduğu, Çınar'ın profesyonel ligde kulübün ekonomik giderinin artacağını göz önüne alarak, sivil yönetime devrine kapı araladığı öğrenildi.


Yeşilyurt Belediyespor'da 27 Haziran Perşembe günü yapılacak seçimli olağan kongreye kulüp yönetimini devralması konusunda anlaşılan sivil yönetimin tek aday olarak girmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.