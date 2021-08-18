İhlas Haber Ajansı

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Yeşilyurt Belediyespor'da 3 transfer

Malatya Yeşilyurt Belediyespor; defans, orta saha ve kaleci bölgelerine transfer yaptığını açıkladı.


TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin başlamasına sayılı günler kala transfere hız verdi. Yeşil-beyazlı ekip; son olarak Tokatspor'da forma giyen defans oyuncusu Ulaş Girgin, son olarak 68 Aksaray Belediyespor'da forma giyen orta saha oyuncusu Berkay Can ve son olarak Nevşehir Belediyespor'da forma giyen kaleci Furkan Güzel ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

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