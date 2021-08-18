Yeşilyurt Belediyespor'da 3 transfer

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin başlamasına sayılı günler kala transfere hız verdi. Yeşil-beyazlı ekip; son olarak Tokatspor'da forma giyen defans oyuncusu Ulaş Girgin, son olarak 68 Aksaray Belediyespor'da forma giyen orta saha oyuncusu Berkay Can ve son olarak Nevşehir Belediyespor'da forma giyen kaleci Furkan Güzel ile anlaşmaya vardığını açıkladı.