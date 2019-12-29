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Yeşilyurt Belediyespor'da Antalya kampı sürüyor

TFF 3.

Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'da devre arası kamp çalışmaları sürüyor.


27 Aralık Cuma günü Antalya'da toplanarak ikinci etap kampına başlayan turuncu yeşilli ler günde çift antrenman temposuyla güç depoluyor.


Mehmet Ak yönetiminde ligin ilk yarısında 15 puan toplayan Malatya ekibi, İkinci yarıya daha güçlü girmeyi planlıyor.


Malatya'da yapılan ilk etap kampının ardından Antalya Belek'te ikinci etap kampına başlayan turuncu yeşilliler, kamp çerçevesinde hazırlık maçı oynamayı da planlıyor.


Kamp ile ilgili bilgi veren Teknik Direktör Mehmet Ak, "Antalya Belek'te çok güzel bir ortamda ikinci yarı hazırlıklarımız çift idman temposuyla devam diyor. Hedefimiz verimli bir kamptan sonra ikinci yarıya daha güçlü girebilmek. Bu anlamda futbolcularımın çalışmalardaki gayreti beni memnun ediyor" diye konuştu.

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