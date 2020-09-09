İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilyurt Belediyespor'da antrenman sahası yapım çalışmaları sürüyor

TFF 3.

Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yeni saha yapım çalışmaları sürüyor.


Yeni sezon hazırlıklarını Malatya'da sürdüren Yeşilyurt Belediyespor, yeni taşındığı tesisinin antrenman sahasının yapımını sürdürüyor.


Turuncu yeşillilerin tesislerinde daha önce sentetik olarak kullanılan ve çime dönüştürülen antrenman sahaları da bulunuyor.


Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Takımımız yeni sezona yeni tesisimizde ve yeni antrenman sahamızda girecektir. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.


Yeni sezona yetişmesi zor görünen sahanın 3 ay sonra kullanılabilecek duruma geleceği belirtildi. Geçen sezon maçlarını Yeşiltepe tesislerinde oynayan turuncu yeşillilerin, Yeni Malatya Stadyumu için de girişimde bulunacağı ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.