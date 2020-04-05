İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilyurt Belediyespor'da bireysel antrenmanlar sürüyor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Tahsin Yılmaz, takım olarak bireysel çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bizler lig heran başlayacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Tahsin Yılmaz, takım olarak bireysel çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bizler lig heran başlayacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin ve dünyanın bu zor süreçten çıkmasını temenni ediyoruz. İnanıyorum ki herşey düzelecek" dedi.


3. Lig 3.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da futbola verilen korona virüs arasını futbolcular evlerinde güç depolayarak geçiriyor.


Malatya ekibi, lig her an başlayacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor.


Turuncu yeşilli takımın Başkanı Tahsin Yılmaz yaptığı açıklamada, "Hocamız Alaattin Gülerce'nin hazırladığı bireysel programlarla futbolcularımız evlerinde güç depoluyor. Bireysel antrenmanlarını videoya kaydeden oyuncularımız daha sonra bu görüntüleri teknik heyetimizle paylaşıyorlar. Lig takvimi netleşinceye kadar bu tempoyu devam ettireceğiz. Bizler lig her an başlayacakmış gibi çalıştırıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın bu zor süreçten en sıkıntısız şekilde çıkmasını temenni ediyoruz.İnanıyorum ki her şey düzelecek" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.