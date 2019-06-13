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Yeşilyurt Belediyespor'da Dursun Cumali Sucu kongrede tek başkan adayı

Türkiye 3.

Ligine yükselen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yarın yapılacak olağan kongrede mevcut başkan Dursun Cumali Sucu'nun başkanlık için tek aday olduğu ve yeni dönemde de görevine devam edeceği belirtildi.


5 yıldır sürdürdüğü Yeşilyurt Belediyespor Kulüp başkanlığının son senesinde şampiyonluk yaşayan Dursun Cumali Sucu, kongreye tek aday olarak girecek.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın, yönetiminin sivilleştirilmesi konusunda çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği, ancak önümüzdeki sezon da belediye destekli bir yönetimle yoluna devam edeceği belirtilen Yeşilyurt Belediyespor'da yarın seçimli kongre heyecanı yaşanacak.


Şuana kadar başka bir adayın çıkmadığı turuncu yeşilli kulüpte mevcut başkan Sucu'nun yeniden seçilerek göreve devam etmesi bekleniyor.


Yeşilyurt Belediyespor'un seçimli kongresi yarın saat 17.00'da Gedik Tesisleri'nde yapılacak.

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