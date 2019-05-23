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Yeşilyurt Belediyespor'da Dursun Sucu'ya devam et baskısı

Türkiye 3.

Ligine yükselen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yönetim belirsizliği sürüyor.


5 yıldır sürdürdüğü Yeşilyurt Belediyespor Kulüp başkanlığının son senesinde şampiyonluk yaşayan Dursun Cumali Sucu, yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı. Ancak Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın Dursun Sucu'ya kalıp yeni sezonda da takımın başında olması için baskı yaptığı belirtiliyor.


Önümüzdeki günlerde seçimli kongre heyecanın yaşanacağı turuncu yeşilli kulüpte bu gelişme üzerine nasıl bir karar alınacağı merak edilirken, kulübün Evkur Yeni Malatyaspor'a verilmesi düşüncesine de sıcak bakıldığı öğrenildi. Yeni sezon için tesis, saha ve kadro çalışmalarına bir an önce başlayabilmesi için ilk etapta yönetimini belirlemesi gereken Yeşilyurt'un Dursun Sucu'nun ‘görevine devam et' baskısını kabul etmemesi halinde alternatifleri de değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.


Bu arada Yeşilyurt Belediyespor'un Evkur Yeni Malatyaspor bünyesinde faaliyet göstermesi için önümüzdeki günlerde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Evkur Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek arasında bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.

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