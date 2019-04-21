Yeşilyurt Belediyespor'da grubunda 1'inci oldu

Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda Erzincan temsilcisi Ulalar Belediyesi Gençlik ve Spor'u 5-0 mağlup etti.

3.Lig yükselme finallerine katılma hak kazanan Yeşilyurt Belediyespor'da büyük bir sevinç yaşanırken, kuranın 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da çekileceği bildirildi.

Karşılaşmayı Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Dursun Cumali Sucu, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri, kulüp yönetimi ile 250'ye yakın taraftar izledi. Mücadele sonrası Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sahaya inerek, teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmayı Demokrat Özgür Güneş, Yavuz Bahadır Ordu, Hakan Erkan hakem üçlüsü yönetti.

Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini dakika 34 ve 83'te Cemre Atmaca, 49.dakikada Selim Dağ, 64.dakikada Alaattin Közen ve 72.dakikada Harun Aytemur kaydetti.