Yeşilyurt Belediyespor'da Gülerce süreci yorumladı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un teknik direktörü Alaattin Gülerce takımdaki son durum ve Covid-19 süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncularımız bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma videolarını bize aktarıyorlar. Tabi bu süreç ucu açık bir süreç, ne olacağını kimse kestiremez. En önemlisi hayat futboldan daha önemlidir" dedi.

Takımdaki son durum ve futbola verilen Coronavirüs arasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Alaattin Gülerce, bireysel antrenmanlarının sürdüğünü söyledi.

"Hayat futboldan daha önemlidir"

Hayatın futboldan daha önemli olduğunu belirten Gülerce, "Oyuncularımızın hepsi bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar video ile bize aktarılıyor. Teknik ekip olarak bu videoları izliyoruz. Şuan kimsenin futbol düşündüğünü sanmıyorum. Tabi bu süreç ucu açık bir süreç, ne olacağını kimse kestiremez. En önemlisi hayat futboldan daha önemlidir. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Sağlığımız, ailemiz ve ülkemiz bu süreçte herşeyin önünde. İnşallah ülkemiz ve dünya bu sıkıntıyı en kısa sürede çözecek ve güzel günleri hep birlikte göreceğiz" dedi.

"Uyarılara hepimiz uymalıyız"

Devlet yetkililerinin uyarılarına uyulması gerektiğini de belirten Gülerce, "Önemli olan bu hastalığı erken bir dönemde engelleme başarısını göstermek. Genç olanlar yaşı ilerlemiş olanlara göre biraz daha bu hastalıkta şanslı, fakat bu demek değil ki risk altında değiller. Biz sadece kendimizden değil i, herkesten sorumluyuz. Dolayısıyla evde kalıp kendimizi izole etmeliyiz. Yetkililerden gelen tavsiyelere uymalıyız" ifadelerini kullandı.