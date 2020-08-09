Yeşilyurt Belediyespor'da hedef 2. lig

Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor hedefini 2.Lig olarak belirledi.

Önümüzdeki sezon da TFF 3.Lig'de mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Tahsin Yılmaz'dan boşalan başkanlık görevine getirilen Muzaffer Çelik, yeni sezonda hedeflerinin 2.Lige yükselmek olacağını açıkladı.

Dış transferde şuana kadar 8 isimle sözleşme imzalayan turuncu yeşilliler, en az 5 transfer daha yapmayı planlıyor.

Kulüp Başkanı Muzaffer Çelik yaptığı açıklamada, Malatyalıların keyifle izleyeceği bir takım oluşturma gayretinde olduklarını söyledi.

Yeni sezon transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Çelik, “Saha öncede söyledik yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk olacak. Bu kapsamda bu sene Malatyalıların zevkle izleyeceği bir takım oluşturmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Transfer çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Dış transferde şuana kadar istediğimiz isimlerle sözleşme imzaladık. İç transferde de anlaştığımız isimler var. İnşallah yeni sezonda başarılı performansla mutlu sona ulaşırız” diye konuştu.