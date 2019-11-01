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Yeşilyurt Belediyespor'da hedef 3 puan

TFF 3.

Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Yozgat 1959 maçı hazırlıkları sürüyor.


3. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yozgat 1959 ile karşılaşacak Yeşilyurt Belediyespor, zorlu karşılaşmayı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.


Mehmet Ak yönetiminde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve 4 haftada 7 puan toplayan turuncu-yeşilliler, ligin 11. haftasında deplasmanda oynayacağı maça iddialı hazırlanıyor. Ligin 10. haftasında deplasmanda Halide Edip Adıvar ile berabere kalarak zorlu maçtan puan çıkaran Malatya ekibi, çıkışını sürdürme peşinde. Hazırlıklarına Yeşiltepe tesislerinde yaptığı antrenmanlarla devam eden turuncu yeşillilerde eksik oyuncu bulunmuyor. Mehmet Ak'ın son antrenmanda öğrencileriyle yaptığı toplantıda Yozgat deplasmanından kesinlikle puanla dönmeleri gerektiğini söylediği belirtildi.


Yozgat 1959 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakası 3 Ekim Pazar günü saat 13.30'da oynanacak.

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