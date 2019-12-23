İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilyurt Belediyespor'da İlk etap kampı devam ediyor

TFF 3.

Lig'de ilk yarıyı 15 puanla 17.sırada tamamlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ilk etap kamp çalışmalarına Malatya'da devam ediyor.


Turuncu yeşilliler, ikinci etap kampına ise 28 Aralık'ta Antalya başlayacak.


Transferde de hareketli günler geçiren Malatya ekibi, takımdan gönderilecek isimleri belirlediği öğrenildi. Buna göre Teknik Direktör Mehmet Ak'ın raporu doğrultusunda 4 ya da 5 futbolcuyla yolların ayrılacağı, 6 yeni oyuncunun da takıma dahil edileceği bildirildi. 20 Aralık Malatya'da toplanarak hazırlıklarına başlayan Yeşilyurt Belediyespor, 27 Aralık Cuma günü ilk etap kampını tamamlayarak Antalya'ya hareket edecek. Kampın 2. etabı 28 Aralık- 11 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te gerçekleştirilecek. Yeşilyurt Belediyespor ligin 18.haftasında deplasmanda oynayacağı Bayrampaşa karşılaşması için 12 Ocak'ta Antalya'dan İstanbul'a geçecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.