Yeşilyurt Belediyespor'da işler yolunda gitmiyor

Hayati Palancı yönetimindeki Yeşilyurt Belediyespor'da kötü gidişat kupada da devam etti. Ligde oynadığı 2 maçı da kaybederek taraftarını üzen turuncu yeşillilerde, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında Elazığ Belediyespor karşısında alınan 5-0'lık farklı yenilgi moralleri iyice bozdu.

‘Kötü gidişe dur' parolasıyla çıkılan maçta rakibi Elazığ Belediyespor karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Malatya temsilcisi, aldığı farklı yenilgiyle kupaya veda etti.

Farklı yenilgi sonrası ağızların bıçak açmazken, Palancı'nın kendilerini düzeltmeleri konusunda oyuncularına sert bir şekilde uyardığı öğrenildi.

Kupadan sonra gözünü hafta sonu oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçına çeviren turuncu yeşillilerde bu maçın hazırlıkları ara vermeden başladı.

Kötü gidişata dur demek isteyen Yeşilyurt Belediyespor, bu zorlu maçı kazanarak ligdeki ilk 3 puanla tanışmak istiyor.

Yeşilyurt Belediyespor -Darıca Gençlerbirliği müsabakası 15 Ekim Pazar günü 15.30'da oynayacak.