İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilyurt Belediyespor'da kamp değerlendirmesi

TFF 3.

lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, Sportif Direktör İbrahim Civan Kızılcahamam kampını değerlendirdi.


Yeşilyurt Belediyespor'da yeni sezon kamp çalışmalarını değerlendiren kulübün sportif direktörü İbrahim Civan, “1.etap kampımız olan Kızılcahamam kampımız 28 Ağustos Cuma günü sona erdi. Oldukça verimli bir kamp süreci geçirdik. Aramıza katılan arkadaşlarımızın da bu kamp süresince uyum ve fiziksel eksilik gibi aşamalarda yol kat ettiklerini gördük” dedi.



Verimli bir kamp sürecini geride bıraktıklarını belirten Civan, “Ankara Kızılcahamam kampımızı tamamlamış bulunmaktayız. Kampımız 16 Ağustos'ta başladı. Teknik Direktörümüz Alaattin Gülerce yönetiminde verimli bir çalışma ortamı bulduk. Bu yıl yenilenen yönetimimizle yeni bir oluşum içerisine girdik ve şuana kadar 15 transfer gerçekleştirdik. Teknik heyetimizin belirlemiş olduğu rapor doğrultusunda transfer komitemiz çalışıyor. 1.etap kampımız olan Kızılcahamam kampımızı 28 Ağustos Cuma günü noktaladık” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.