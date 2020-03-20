İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilyurt Belediyespor'da korona virüs önlemleri

Dünyayı saran ve son olarak Türkiye´ye de sıçrayan korona virüs için tedbirler artarak devam ediyor.

Önlemler konusunda çalışmalarını sürdüren TFF 3.Lig 3.Grup takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, takım otobüsü, a takım ve alt yapı binasında dezenfekte çalışmaları yaptı.


Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlk olarak takım otobüsünü dezenfekte ettiren kulübümüz, a takım ile alt yapı futbolcularımızın, yatak odalarını, soyunma odasını, fitness salonunu, restoran, ortak dinlenme ve ibadet alanlarını, tesis girişlerini ve idari bölümleri dezenfekte ettirerek yeni tip korona virüs (kovid-19) salgınına karşı önlemlerini aldı" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.