Yeşilyurt Belediyespor'da kulüp yapısını ‘sivilleştirme' çalışmaları

Bölgesel Amatör Lig'den 3.lige yükselen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yönetimin sivilleştirilmesi için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Bu sezon sergilediği başarılı performansla adını 3.lige yazdıran Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un belediye uhdesinden çıkarılıp, sivil bir yapıya kavuşturulması için kolların sıvandığı, bu anlamda da ilk olarak yeni bir tüzük yazımıyla işe başlandığı ifade ediliyor.

Yeni sezonda profesyonel ligde mücadele edeceği için ekonomik anlamda giderinin de artacağı hesap edilen kulübü, Yeşilyurt Belediyesi'nin de destek vereceği şekilde sivil bir yönetim modeline devretmeye hazırlandığı belirtilen belediye başkanı Mehmet Çınar'ın, kulübe talip olan birkaç isimle de görüşme gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Başkan Çınar'ın sivilleşme yolunda ilk olarak Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün de tüzüğünü hazırlayan spor ve siyaset adamı Naci Şavata'dan destek istediği, Şavata'nın ise Yeni Malatyaspor'un kine benzer bir tüzüğü Yeşilyurt Belediyespor için de hazırlamaya başladığı öğrenildi.

Bu arada Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın kulübün yapısıyla ilgili yapılan toplantıda, Yeni Malatyaspor bünyesine pilot takım hüviyetiyle devredilmesi fikrini de paylaştığı belirtiliyor.

25 Mayıs Cumartesi günü olağan kongreye gidecek olan turuncu yeşilli kulüpte, Dursun Sucu'nun başkanlığı bırakmaya hazırlandığı, yeni yönetimin kimlerden oluşacağının ise henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.