İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilyurt Belediyespor'da Mehmet Ak ile yollar ayrıldı

TFF 3.

Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Teknik Direktör Mehmet Ak ile yolların ayrıldığını açıklandı.


3.Lig 3.Grup'ta ilk yarıyı 15 puanla 17.sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor'da ligin ikinci yarısının başlamasına günler kala şok bir gelişme yaşandı.


Turuncu yeşilli kulüp transfer konusunda ters düştüğü Teknik Direktör Mehmet Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.


Transferde 11 oyuncu gönderip 6 oyuncu kadrosuna dahil eden Malatya ekibi, bu gelişme üzerine ikinci yarı öncesi teknik heyet sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı.


Antalya kampında bulunan Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz'ın teknik heyet arayışları noktasında çalışmalara başladığı ve yeni teknik heyetin en kısa sürede takımın başında olacağını paylaştığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.