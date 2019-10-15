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Yeşilyurt Belediyespor'da Modafen maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 3.

Lig'in 8. haftasında deplasmanda Nevşehirspor'a maçın bitimine 10 dakika yediği golle 1-0 mağlup Yeşilyurt Belediyespor'da moraller bozulurken, turuncu yeşilliler ara vermeden 9. haftada oynayacağı Modafen müsabakasının hazırlıklarına başladı.


Teknik direktör Mehmet Ak yönetiminde oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet 1 yenilgi alan Malatya ekibinde, Nevşehir karşısında oynanan oyun teknik heyeti memnum ederken, son dakikalara doğru gelen golle mağlup olunması ise moralleri bozdu. Ara vermeden ligin 9. haftasında oynayacağı Modafen maçının hazırlıklarına başlayan Yeşilyurt Belediyespor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Yeşiltepe 1 nolu sahada yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşillilerde hedef bu sezon ki ikinci iç saha galibiyetini elde etmek.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Modafen karşılaşması 20 Ekim Pazar günü saat 14.00'te oynanacak.

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