Yeşilyurt Belediyespor'da olağanüstü kongre kararı

Lig'de oynadığı 5 maçı da kaybederek ligin dibine demir atan Yeşilyurt Belediyespor'da yönetim kurulu olağanüstü kongre yapma kararı aldı.

Kararın en geç 15 gün içerisinde uygulanacağı ifade edildi.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 3.lig'de oynadığı 5 maçı da kaybederek taraftarını üzen Malatya ekibinde teknik sorumlu Hayati Palancı ile yolların ayrılmasından dolayı şuanda takımın başında teknik sorumlu bulunmuyor.

Orhan Barman başkanlığındaki yönetimin geçen haftaki Pazarspor müsabakasının ardından toplanarak olağanüstü kongreye gitme kararı aldığı ve kulüpte en geç 15 gün içerisinde seçimli kongre yapılacağı bildirildi.

Orhan Barman'ın tekrar adaylık konusunda kararsız olduğu, gerekli ekonomik desteğin verilmesi durumunda aday olabileceği öğrenildi.

Bu arada turuncu yeşilli kulüpte hoca arayışı ise sürüyor. Yeşilyurt Belediyespor'da görüşme yapılmak üzere Malatya'ya davet edilen Alaattin Gülerce ile fiyat konusunda anlaşılamadığı, bunun üzerine alternatif isimlerin değerlendirmeye alındığını belirtildi.