Yeşilyurt Belediyespor'da Pazarspor mesaisi sürüyor

Lig 3.Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Diyarbekirspor karşısında son dakikada gelen golle alınan 1 puanın sevinci sürüyor.

Haftaya 21 puanla son sırada giren Malatya ekibi, ligin 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Pazarspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımın teknik sorumlusu Alaattin Gülerce yaptığı açıklamada, kazandıkları her puanın önemine vurgu yaparak, “Sahamızda çok güçlü bir takım karşısında 1 puan alan oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Tabi ki amacımız galibiyetti ama olmadı. Hakikaten kolay değil, böyle bir takım karşısında hele de 1-0 geriden gelip son dakikada 1 puan almak. Kendi oyunumuzu oynayamadığımızı söyleyebilirim. Artık telafisi olmayan maçlara çıkıyoruz” dedi.

“Oradan güzel bir neticeyle dönmek istiyoruz”

Bu hafta deplasmanda Pazar takımıyla zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını da aktaran Gülerce, “Grubumuzda her takım her takımı yenebilecek durumda. Bundan dolayı hiçbir maçın favorisi yoktur. Deplasmanda oynayacağımız Pazar maçı bizim açımızdan oldukça önemli. Alacağımız puan ya da puanlar bizi çok farklı bir konuma getirebilir. Bu maça en iyi şekilde hazırlanarak, oradan güzel bir neticeyle dönmek istiyoruz” diye konuştu.