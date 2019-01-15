Yeşilyurt Belediyespor'da Pütürge Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2 Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ikinci yarının ilk haftasında 20 Ocak Pazar günü oynayacağı Pütürge Belediyespor maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

Yeşiltepe Tesislerinde Hayati Palancı yönetiminde çalışan mavi-beyazlılarda morallerin yüksek olduğu belirtildi.

Sezonun ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor, Malatya'nın BAL'daki diğer temsilcisi olan Pütürge Belediyespor'u yenerek ikinci yarıya moralli başlamak istiyor.

Kadrosunu 4 yeni isimle güçlendiren Malatya temsilcisinde teknik direktör Hayati Palanacı, hedeflerinin Malatya'ya bir 3. Lig takımı kazandırmak olduğunu söyledi.

“Malatya'ya bir 3.lig takımı kazandırmak istiyoruz"

Sezonun ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini kaydeden Palancı, "Öncelikle ligin ikinci yarısı en başta Malatya takımları olmak üzere, tüm takımlarımıza hayırlı olsun. İkinci yarının ilk maçında Malatya'mızın güzide takımlarından Pütürge Belediyespor ile karşılaşacağız. Bu maçın hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyoruz. İnşallah iki takımımız da iyi bir ikinci yarı geçirir ve kazanan Malatya'mız olur. Tabi biz ikinci yarıya iyi başlamak için ilk maçımızı kazanmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu sezon Malatya'ya bir 3.lig takımı kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.