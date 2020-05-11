Yeşilyurt Belediyespor'da saha çalışmaları başlıyor

Lig 3. Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor lige dönüş tarihinin belli olmasının ardından saha çalışmalarına bu hafta başlama kararı aldı.

Turuncu yeşilli takımın bu hafta toplanarak hazırlıklara başlayacağı belirtildi.

Lig devam ederken alt sıralardan kurtulma adına önem taşıyan karşılaşmalardan aldığı puanlarla düşme hattının dışına çıkmayı başaran Malatya ekibinde hazırlıklar başlıyor.

Ligin ilk yarısını 15 puanla tamamlayan turuncu yeşilliler, 28.haftasının ardından virüs nedeniyle ara verilen ligde 15 puan daha toplayarak bitime 6 hafta kala 30 puana ulaşmıştı.

Bu arada Tituruncu yeşilli ekipte alt liglerin başlatılacak olmasına kulüp yönetimi ve teknik heyeti tepki gösteriyor.

Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, yaptığı açıklamada alt liglerde imkanların gerekli kurallara uyulması noktasında sıkıntılar oluşturacağını söyledi.