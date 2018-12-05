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Yeşilyurt Belediyespor'da şampiyonluk hesapları

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.

Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da futbol şube sorumlusu olan Kadir Can Esen sezon sonuna kadar şampiyonluk mücadelesinin içinde olacaklarını söyledi.


Lider Şarkışla Belediyespor'un puan kaybettiği haftada Elbistan Belediyespor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Kadircan Esen, “Grubun lideri Şarkışla Belediyespor 11'inci haftada deplasmanda Ankas İstiklalspor ile 1-1 berabere kalarak, puanını 31'e yükseltirken, ilk puan kaybını da yaşadı. Bizde ligin 11'inci haftasında sahamızda Elbistan Belediyespor'u yenerek önemli bir 3 puan aldık. Puanımızı 25'e çıkarttık ve liderle aramızdaki puan farkını 6'ya düşürdük. Bu sonuçla şampiyonluk yarışına tekrar katıldığımızı düşünüyorum. Zirveye bir adım daha yaklaştık. Biz maç maç gidiyoruz. Artık kazanarak yolumuza devam edip, galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Yolumuza devam ederken hedefimiz olan şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. Eğer puan farkını biraz daha indirir ve ikinci yarıya az puan farkı ile girersek bu grubun en büyük favorisi olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

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