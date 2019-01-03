Yeşilyurt Belediyespor'da şampiyonluk hesapları

Grup ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un teknik sorumlusu Hayati Palancı, “İkinci yarı 13 final maçımız var. Bu maçlarda istediğimiz sonuçları alarak, Malatya'ya ikinci profesyonel takımı kazandırmak istiyoruz” dedi.

Sezona ‘şampiyonluk' parolasıyla başlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarıyı lider Şarkışla Belediyespor'un 4 puan gerisinde 31 puanla ikinci sırada tamamladı. Grubun ilk yarısında oynadığı 13 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik, 2'de mağlubiyet alan turuncu yeşilliler, ikinci yarıda iyi bir seri yakalayıp, şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyor.

Yeşilyurt Belediyespor'un tecrübeli çalıştırıcısı Hayati Palancı, sezona başlarken işlerinin zor olacağını bildiklerini ifade ederek, “Beklediğimiz gibi zor oldu. Yeni bir takım oluşturmanın riski hayli fazlaydı. Yaptığımız takım bizi mahcup etmedi. Eskilerle yenilerin kaynaşma noktasında verdiğimiz mücadele boşa çıkmadı ve lige iyi bir başlangıç yaptık. Verdiğimiz mücadele tam bir ekip işiydi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar her noktada desteğini bizden esirgemedi. Kulüp başkanımız Dursun Cumali Sucu ve yönetim kurulu üyeleri 24 saatlerini bu işe harcadılar ve destek verdiler” dedi.

“Puan farkını 4'e indirmeyi başardık”

Palancı, lider Şarkışla Belediyespor ile aralarındaki puan farkını 8'den 4'e düşürdüklerini anımsatarak, “Önceliğimiz lige iyi başlamaktı, bunu başardık artık her maçımız final havasında geçiyordu. Tunceli'de mağlup olduk fakat oyunsal ve genel anlamda mağlubiyeti hak eden bir oyun sergilemedik. Bir sürü olaylar oldu. Şampiyonluk yarışında en büyük rakibimiz olarak iyi bir galibiyet serisi yakalayan ve son 6 haftaya 8 puan farkla girdik. Şarkışla maçında takım olarak iyi başladık fakat birazda hakeminde taraf demeyeceğim ama baskıdan verdiği kararlarla yenildiğimizi düşünüyorum. Oradan mağlup döndük ama biz galibiyet serimize devam ettik. Şarkışla üst üste berabere kalınca son hata bittiğinde aramızdaki puan farkını 4'e indirmeyi başardık. Bu bizim için önemliydi. Bunu başardık artık ikinci yarıya daha umutlu bakmamızı sağladı” diye konuştu.

“İnşallah o sene, bu sene olacak”

Sezon sonunda şampiyonluk sevincini yaşayacaklarını ifade eden Palancı, “Öncelikle biz takım olarak Malatya'yı en iyi şekilde temsil ederek, şehrimizin ihtiyacı olan ikinci profesyonel takım ihtiyacını bu sezon gidermek istiyoruz. İnşallah o sene, bu sene olacak. Biz bunun için gayret edeceğiz. Malatyalılardan hem bize hem de Yeni Malatyaspor'a sahip çıkmalarını bekliyoruz. Başarıya giden yolda taraftarlara çok ihtiyacımız var. İkinci yarı 13 final maçımız var, bizi yalnız bırakmasınlar” değerlendirmesinde bulundu.