Yeşilyurt Belediyespor'da şampiyonluk umutları arttı

Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, geride kalan 12 haftada 28 puan toplarken, lider Şarkışla Belediyespor ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.

BAL 2.Grup'ta 12.hafta geride kaldı. Grup'ta iki hafta üst üste puan kayıpları yaşayan lider Şarkışla Belediyespor, haftayı 32 puanla zirvede tamamladı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak bir anda liderin 8 puan gerisinde kalan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, iyi bir gidişat yakaladı. Turuncu yeşilliler, liderin puan kaybettiği haftalarda kritik galibiyetle alarak 8 puanlık farkı 4'e indirdi.

Şarkışla Belediyespor, Dersim 62 Spor ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un puan kaybettiği haftada deplasmanda Kahta Dirilişspor'u 4-0'la geçen Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligdeki 9.galibiyetini aldı.

Vedat Taşdemir ilk yarıyı kapattı

Bu arada Yeşilyurt Belediyespor'da kahta maçında omuzundan sakatlanan sağ bek oyuncusu Vedat Taşdemir'in ligin ilk yarısını tamamladığı belirtildi.

Grup'ta 12.hafta deplasmanda Adıyaman ekibi Kahta Dirilişspor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da talihsiz bir sakatlık yaşayan takımın tecrübeli sağ beki Vedat Taşdemir'in sol kol dirseği çıktı.

Hastanedeki ilk ilk müdahalesinde sol kol dirseği yerine oturtulan tecrübeli futbolcunun ligin ilk yarısını noktaladığı ifade edildi.