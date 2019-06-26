Yeşilyurt Belediyespor'da yeni başkan Orhan Barman oluyor

lig takımı Yeşilyurt Belediyespor'da yarın yapılacak seçimli olağan kongrede başkanlık için Orhan Barman'ın tek listeyle aday olacağı belirtiliyor.

Malatya'nın ligdeki temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor'da yeni kulüp başkanının Malatya Büyükşehir Belediyespor'un eski başkanı Orhan Barman'ın olacağı ifade ediliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile görüşen Barman'a görevin tevdi edildiği, Barman'ın ise listesini oluşturarak başkan Çınar'a sunduğu belirtiliyor.

Mevcut başkan Dursun Cumali Sucu'nun kendi isteğiyle aday olmayı kabul etmediği turuncu yeşilli kulüpte yeni yönetim listesinin belediye ağırlıklı olacağı da ifade ediliyor.

Orhan Barman daha önce Yeni Malatyaspor ve Malatya Büyükşehir Belediyespor'da kulüp başkanlıkları yapmıştı.

Barman'ın kulübe mali açıdan destek verip vermeyeceğinin ise yapılacak kongrede açıklanması bekleniyor.