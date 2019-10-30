Yeşilyurt Belediyespor'da Yozgat 1959 maçı hazırlıkları sürüyor

Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yozgat 1959 ile karşılaşacak Yeşilyurt Belediyespor, zorlu karşılaşmadan 3 puan hedefliyor.

Mehmet Ak yönetiminde çıktığı 4 maçtan 7 puan alarak alt sıralardan kurtulma adına umutlanan turuncu-yeşilliler, ligin 11. haftasında deplasmanda oynayacağı maç için oldukça iddialı. Geçen hafta deplasmanda Halide Edip Adıvar ile 1-1 berabere kalarak altın değerinde 1 puanın sahibi olmuştu. Hazırlıklarına Yeşiltepe tesislerinde yaptığı antrenmanlarla hazırlanan turuncu yeşillilerde eksik oyuncu bulunmuyor. Mehmet Ak'ın öğrencileri önlerindeki en kritik viraj olarak görülen Yozgat 1959 müsabakasını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Yozgat 1959 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakası 3 Ekim Pazar günü saat 13.30'da oynanacak.