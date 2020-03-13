İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilyurt Belediyespor'da Yozgat 1959 maçı mesaisi sürüyor

TFF 3.

Lig 3.Grup'ta geçen hafta sahasında Halide Edip Adıvar ile golsüz berabere kalarak büyük bir avantajı kaçıran Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 28. haftasında sahasında oynayacağı Yozgat 1959 maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Grupta 1 maçı eksik 26 puanla 17. sırada bulunan turuncu yeşilliler, sahasında oynayacağı kritik Yozgat 1959 maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Kritik maça Teknik Direktör Alaattin Gülerce yönetiminde Yeşiltepe Tesislerinde yaptığı antrenmanlarla hazırlanan Malatya temsilcisinde çapraz bağları kopan Vedat Erçin dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde telafisi olmayan haftalara giren Malatya ekibi, Yozgat 1959'u yenerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Alaattin Gülerce yönetiminde çıktığı 10 maçta 2 galibiyet 5 beraberlik alarak 11 puan toplayan turuncu yeşillilerde gözler Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak Yozgat müsabakasına çevrildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.