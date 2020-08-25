İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilyurt Belediyespor'dan bir transfer daha

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ofspor’un başarılı kanat oyuncusu Talha Aydemir’i renklerine bağladı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ofspor'un başarılı kanat oyuncusu Talha Aydemir'i renklerine bağladı.


TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor günde çift antrenman temposuyla Kızılcahamam kampını sürdürüyor.


Transfer çalışmaları kapsamında önemli isimleri kadrosuna katarak yeni sezon öncesi kadrosunu takviye eden turuncu yeşilliler, kamp çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam ediyor.


Kampta güç depolayan turuncu yeşilliler, diğer taraftan da transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.


Malatya temsilcisi transferde 15. imzayı attırarak adeta gövde gösteri yaptı. Şampiyonluk iddiasıyla önemli isimleri kadrosuna dahil eden Yeşilyurt, son olarak Ofspor'un başarılı kanat oyuncusu Talha Aydemir'i renklerine bağladı.


Talha'nın sözleşme imzaladıktan sonra takımın Kızılcahamam kampına katıldığı ifade edildi.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 30 Ağustos'ta kamp çalışmalarını tamamlayarak Malatya'ya döneceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.