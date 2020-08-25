Yeşilyurt Belediyespor'dan bir transfer daha

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ofspor'un başarılı kanat oyuncusu Talha Aydemir'i renklerine bağladı.

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor günde çift antrenman temposuyla Kızılcahamam kampını sürdürüyor.

Transfer çalışmaları kapsamında önemli isimleri kadrosuna katarak yeni sezon öncesi kadrosunu takviye eden turuncu yeşilliler, kamp çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam ediyor.

Kampta güç depolayan turuncu yeşilliler, diğer taraftan da transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Malatya temsilcisi transferde 15. imzayı attırarak adeta gövde gösteri yaptı. Şampiyonluk iddiasıyla önemli isimleri kadrosuna dahil eden Yeşilyurt, son olarak Ofspor'un başarılı kanat oyuncusu Talha Aydemir'i renklerine bağladı.

Talha'nın sözleşme imzaladıktan sonra takımın Kızılcahamam kampına katıldığı ifade edildi.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 30 Ağustos'ta kamp çalışmalarını tamamlayarak Malatya'ya döneceği belirtildi.