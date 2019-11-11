Yeşilyurt Belediyespor'dan hakem açıklaması

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Gölcükspor karşısında son dakikada gelen golle elde edilen 1 puanın buruk sevinci yaşanıyor. Kulüp başkanı Yılmaz, kazanmak zorunda oldukları bir maçın hakem hataları sonucu 2-2 'lik skora geldiğini vurgulayarak, "Zorlu sürecimizi, hakemler daha da zorlaştırıyor" dedi.

İlk 6 haftada puan toplayamayan ancak Genç İşadamı Tahsin Yılmaz yönetiminin göreve gelmesi ve Teknik Direktörlüğe ise Mehmet Ak'ın getirilmesi ile son 6 haftada 9 puan toplamayı başaran Yeşilyurt Belediyespor , Gölcükspor maçında yaşanan hakem hatalarından şikayetçi. Oyunda 1-0'lık üstünlüğü ele geçirmesine rağmen bunu koruyamayan ve bir futbolcusunun kırmızı kart görmesi ile eksik kalan ve skorda da 2-1 ile geriye düşen ancak son dakika da gelen golle 2-2'lik teselli ile sahadan ayrılan Yeşilyurt Belediyespor'da Teknik Direktör Mehmet Ak'ın kırmızı kart görmesi moralleri bozdu.

“Hakem kararları adeta sonuca etki etmeye başladı”

Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, "Zor olan bir göreve talip olduk ve göreve başladığımız günden itibaren de ortaya koyduğumuz mücadele sonucunda da sahadan güzel neticeler almaya başladık. Futbolcularımızın kendine güveni geldi, Teknik Direktörümüzün heyecanı sahaya ve futbolcularımıza kısa sürede yansıdı. Bunun sonucu olarak galibiyet ve beraberlikler elde ettik. Biz inanıyoruz , bu takım hak ettiği yere gelecek. Mücadelemiz bu yönde. Ancak son haftalarda gerek deplasman maçlarında gerekse kendi sahamızda oynadığımız maçlarda hakem kararları adeta sonuca etki etmeye başladı. Biz gücümüzle sahada hak ettiğimiz sonuçları almak istiyoruz. Zorlu sürecimizi, hakemler daha da zorlaştırıyor. Bu takımın saha kenarında Teknik Direktörüne ve onun heyecanına ihtiyacı var. Teknik Direktörümüz 6 haftada 2. kırmızı kartını gördü. Takımımız, başarı için Yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları ile çok güzel bir birliktelik oluşturdu. Bunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Buna müsaade etmeyiz, hakkımızı arayacağız" diye konuştu.

Gölcükspor karşısında, 2 net penaltı pozisyonlarının verilmediğine vurgu yapan Başkan Yılmaz, Teknik Direktör Ak'ın ise stres içerisinde geçen 90 dakikanın sonunda gelen gole gösterdiği sevinçten dolayı kırmızı kart gördüğüne dikkat çekti.

Hafta sonu oynanan ve 2-2 sona eren Gölcükspor maçında 78. dakikada Selim Dağ ve son dakikada gelen golün ardından Teknik Direktör Mehmet Ak , karşılaşmanın İzmir Bölgesi hakemi Erdem Demirtaş tarafından kırmızı kart ile cezalandırılmıştı.