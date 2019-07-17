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Yeşilyurt Belediyespor'dan kaleye takviye

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Lig takımı Yeşilyurt Belediyespor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Malatya ekibi bir takviye de kaleye yaparak Malatyaspor'un eski kalecisi Emrah Tuncel'i renklerine bağladı.


Transferde şuana kadara 10 futbolcuyu renklerine bağlayan turuncu yeşilliler, geçen sezonu 2.li ekibi Kahramanmaraşspor'da geçiren başarılı file bekçisi Emrah Tuncel'i kadrosuna kattı.


Emrah Tuncel için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.


Attığı imzayla kendisini turuncu yeşilli renklere bağlayan Emrah Tuncel, yeniden Malatya'da olduğu için mutlu olduğunu söyledi.


11 yıl önce ayrıldığı memleketine yeniden dönmenin sevincini yaşadığını belirten Emrah Tuncel, “11 yıl önce ayrıldığım memleketimden şimdi çok mutlu bir şekilde geri dönüyorum. Malatya'm için hedefim var hedeflerimiz var. İnşallah o sene bu sene olacak” ifadelerini kullandı.

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