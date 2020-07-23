Yeşilyurt Belediyespor'dan kaleye takviye

Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor transferde hız kesmiyor. Liglerin oynanmayacağı yönünde kararın alınmasının ardından transfere ağırlık veren turuncu yeşilliler Malatya doğumlu olan ve Sanayispor'un altyapısında yetiştikten sonra Mersin İdmanyurdu, Balıkesirspor BB. Altındağ Belediyespor, Afyonspor formalarını giyen kaleci Mustafa Gürbüz'ü renklerine bağladı.

İç transferde 3, dış transferde ise dördüncü imzayı attıran Malatya ekibi Emrah Tuncel'den boşalan kaleyi yine Malatyalı bir ismi emanet etti.

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız dış transferde Malatya doğumlu olan M.Sanayispor altyapısında yetişmiş daha önce Mersin İdman Yurdu, Balıkesir B.Belediyespor, Altındağ Belediyespor ve son olarak da Afjet Afyonspor forması giyen 1994 doğumlu olan başarılı genç kaleci Mustafa Gürbüz ile anlaşmaya varmıştır. camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Malatya ekibinin transfere önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve dış transferde en az 10 ismi renklerine bağlayacağı belirtildi.