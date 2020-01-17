Yeşilyurt Belediyespor'dan öğrencilere karne hediyesi

Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yönetim kurulu, karne hediyesi olarak 19 Ocak Pazar günü oynayacakları Somaspor maçı biletlerini öğrencilere bedava yaptıklarını açıkladı.

Pazar günü sahasında oldukça zorlu bir müsabakaya çıkacak Yeşilyurt Belediyespor'da Somaspor maçı öncesinde öğrencilere karne hediyesi olarak maç biletleri ücretsiz verilecek. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada,

"19 Ocak Pazar günü 13:00'te oynayacağımız Somaspor maçı için ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak ücretsiz maç bileti verilecektir. Bileti maç saatinden 1 saat önce Yeşiltepe 1 Nolu Sahanın tribün girişlerinde bulunan görevlilerden temin edebilirsiniz. öğrencilerin, yanlarında öğrenci kimliklerini bulundurması gerekmektedir. Somaspor maçının bilet fiyatları 5 TL olarak belirlenmiştir. Maçtan 1 saat önce tribün girişlerinde biletler satışa sunulacaktır" diye konuştu.